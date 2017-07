Ver dinamizadores sociales

Franciso Etxeberria (Reconocimiento del Gobierno de Navarra al impulso de una cultura de paz y en defensa de los derechos humanos. 2016)Patxi Zabaleta (Abogado y euskaltzaina)Iñaki Goioaga (Abogado)Carmen Rizo (Abogada)Paula Kasares (Sociolingüista)Daniel Inneraty (Filosofo)Sagrario Aleman (Profesora de Euskaltegi)Sabino Cuadra (Abogado y ex diputado de Amaiur en el Congreso)Jose A. Urbiola (Ex Presidente de EAJ en Navarra y Presidente del Parlamento)Maite Aristegi (Ex diputada de Amaiur en el Congreso)Anika Lujan (Ex senadora de Aldaketa)Amalur Mendizabal (Ex diputada de Amaiur en el Congreso)Itziar Diez de Ultzurrun (Traductora)Josu Zabaleta (Traductor)Koldo Amatria (Presidente de la Fundación Orreaga)Jose Miguel Tirapu ( Neumólogo de Basurto)Lourdes Herrasti (Investigadora de Aranzadi)Pello Zabala (Franciscano de Arantzazu)Rafael AyarraGarbiñe Petriati (Profesora)Andrea De Vicente (Profesora de la UPV)Iñaki Uriarte (Arquitecto)Juan Carlos Monedero (Fundador de Podemos)Alegría Estellé (Arquitecto)Pedro Casas Alvárez (Sociólogo)Jaime Pastor (Profesor de Ciencias Políticas (UNED)Pilar Estébanez Estébanez (Médica)Luis Suárez-Carreño Lueje (Arquitecto urbanista)Antonio Pérez Rodríguez, (Antropólogo)Jaime Pastor Verdu (Profesor UNED)Paz Romero Pellejero (Enfermera)

